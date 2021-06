Rechter geeft AstraZeneca meer tijd voor vaccinleveringen aan EU

vrijdag 18 juni 2021 , 15:21

BRUSSEL (ANP) - AstraZeneca hoeft de EU minder snel coronavaccins te leveren dan de Europese Commissie eist. De EU mag voor eind september nog eens 50 miljoen vaccins verwachten, heeft de rechtbank in Brussel volgens de commissie vrijdag bepaald.

De Europese Commissie wilde dat de Brits-Zweedse fabrikant voor eind september de 300 miljoen doses zou leveren die in het contract zijn overeengekomen. Daarvan zouden er 120 miljoen nog voor 1 juli moeten binnenkomen, terwijl de teller volgens het bedrijf op het ogenblik net de 70 miljoen voorbij is. Voor iedere dag dat een dosis op zich zou laten wachten, eiste de commissie een schadevergoeding van 10 euro. Dat bedrag zou daardoor al gauw in de miljarden kunnen lopen.

De Brusselse rechter legt de lat voor AstraZeneca een stuk lager. De farmaceut moet de EU vóór 27 september nog eens 50 miljoen doses leveren, wat volgens AstraZeneca neerkomt op ruim 80 miljoen in totaal. Van die 50 miljoen moeten er uiterlijk 26 juli al 15 miljoen binnen zijn, en bijna een maand later nog eens 20 miljoen.

AstraZeneca zegt die doelstellingen eenvoudig te kunnen halen. Het bedrijf moet zich wel echt aan deze termijnen houden. Als het bedrijf verzaakt, moet het een schadevergoeding betalen, heeft de rechtbank volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Stella Kyriakides bepaald.

De EU verwachtte ooit veel van het vaccin van AstraZeneca. Doordat het bedrijf het contract niet waarmaakte en het Verenigd Koninkrijk volgens Brussel ten onrechte voorrang gaf is de verstandhouding grondig verpest.

Zowel AstraZeneca als de Europese Commissie zegt blij te zijn met het vonnis.

