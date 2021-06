Zaterdag plenaire inaugurele vergadering Conferentie over de Toekomst van Europa

vrijdag 18 juni 2021 , 15:30

DEN HAAG (PDC) - Zaterdag 19 juni zal in het gebouw van het Europees Parlement te Straatsburg de inaugurele plenaire vergadering plaatsvinden van de conferentie over de Toekomst van Europa. Tijdens deze vergadering zullen EU-vertegenwoordigers in gesprek gaan met vertegenwoordigers van nationale parlementen over diverse onderwerpen die met de toekomst van de EU samenhangen.

Aan deze vergadering zullen 108 vertegenwoordigers van het Europees Parlement, 54 van de Raad en 3 van de Europese Commissie meedoen. Tegelijk zijn er ook 108 vertegenwoordigers van nationale parlementen. De discussies tijdens deze vergadering zullen gaan over onderwerpen die burgers hebben ingebracht bij het digitale burgerplatform dat de Europese Commissie eerder al lanceerde voor de conferentie.

De inaugurele vergadering is live te volgen via EBS+ vanaf zaterdag 19 juni om 9.00 uur via deze link.

Bron: Europees Parlement

