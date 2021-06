Miljarden aan Europees geld voor schuldverlichting en herstelsteun Griekenland

vrijdag 18 juni 2021 , 8:21

Bron: © Maaike Jongema

LUXEMBURG (ANP) - Griekenland kan de komende maanden veel Europees geld tegemoet zien. De Eurogroep heeft in Luxemburg ingestemd met een nieuwe schuldverlichting van 748 miljoen euro, terwijl de Europese Commissie eerder donderdag al het Griekse herstelplan goedkeurde. Het herstelplan geeft het land toegang tot 17,8 miljard euro aan EU-subsidies en 12,7 miljard euro aan gunstige leningen uit het coronaherstelfonds van 672,5 miljard voor alle 27 lidstaten.

Het is de vijfde keer dat Griekenland, sinds het in augustus 2018 uit het Europese noodprogramma kon stappen, schuldverlichting krijgt. Het land was in 2010 in een financiële crisis geraakt en werd jarenlang door de EU en ook het Internationaal Monetair Fonds op de been gehouden. In ruil voor de miljardensteun moest Griekenland enorm bezuinigen en hervormingen doorvoeren in onder meer het belastingstelsel en op de arbeidsmarkt. "Ondanks de coronacrisis houdt het land zich nog steeds aan de afspraken en gaan de hervormingen door", zei Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Financiën).

"Dat geld vloeit voort uit eerder gemaakte afspraken", licht demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) toe. In 2012 schoten Nederland en de andere eurolanden te hulp met het opkopen van Griekse staatsobligaties. De winsten die ze daarop hebben geboekt, zullen tot medio 2022 halfjaarlijks naar Athene worden overgemaakt om te helpen de schuldenlast te verlichten. Voorwaarde is dat de afspraken over de hervormingen en bezuinigingen worden nagekomen. Het gaat om een totaalpakket van 4,8 miljard euro. Het geld wordt gebruikt voor rentelastenverlichting en om er leningen vervroegd mee af te lossen.

Griekenland is ook een van de eerste landen waarvan het herstelplan door de commissie is goedgekeurd, na Spanje en Portugal. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kwam de goedgekeurde beoordeling persoonlijk bij premier Kyriakos Mitsotakis in Athene afleveren. "Het plan is ambitieus en zal helpen een betere toekomst voor het Griekse volk te bouwen", zei ze.

Het land richt zich onder meer op schoner openbaar vervoer en wil voor 1,3 miljard euro meer dan 100.000 woningen energie-efficiënt maken. Er komen ruim 8000 oplaadpunten voor elektrische auto's. De overheidsdiensten worden verder gedigitaliseerd en er wordt geld uitgetrokken om de internetvaardigheden van de bevolking op te krikken.

