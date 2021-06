EU eens over verdeling miljardenfonds voor brexitschade

donderdag 17 juni 2021 , 15:51

Bron: Paul van de Velde

BRUSSEL (ANP) - Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de verdeling van een hulpfonds voor vissers en andere gedupeerden van de brexit. Het fonds bevat 5 miljard euro, waarvan Nederland grosso modo op 810 miljoen rekent.

De overeenkomst is nog niet definitief. De onderhandelaars leggen die nu aan de verantwoordelijk ministers van de EU-landen en aan het hele parlement voor. Zij moeten nog instemmen.

Nederlandse vissers mogen door het vertrek van de Britten uit de EU ongeveer een kwart minder vis vangen in Britse wateren. Ze hoopten op 130 miljoen uit het steunfonds dat officieel Brexitaanpassingsreserve heet. Dat stond even op het spel toen onder andere Frankrijk de verdeling van het geld uit het fonds in zijn voordeel probeerde te veranderen. Het is nog onduidelijk hoe het akkoord precies voor Nederland en voor de vissers uitpakt.

Terug naar boven