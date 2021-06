Tweede Kamer debatteert over de Staat van de Europese Unie 2021

donderdag 17 juni 2021 , 8:00

DEN HAAG (PDC) - Vandaag debatteren Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs in de plenaire zaal van de Tweede Kamer gezamenlijk over de Europese Unie. Dat doen zij in het jaarlijkse debat over de Staat van de Europese Unie, waarin het kabinet zijn visie geeft op de EU. Namens de regering zullen premier Rutte en minister Kaag van Buitenlandse Zaken het woord voeren.

Er zullen diverse belangrijke thema's en onderwerpen aan bod komen in de Kamer. Zo gaat de Staat van de Unie onder andere in op de Europese Green Deal, de digitale toekomst van de EU en op het Europese herstel na de coronacrisis. De deelnemers zullen ook spreken over het functioneren van de Europese democratie en de rechtsstaat die in diverse EU-landen onder druk staat.

Aan het debat zullen de EU-woordvoerders van de Tweede Kamer deelnemen, alsmede zeven Europarlementariërs. Voorafgaand aan het debat is er eerst een rondetafelgesprek, waar de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken kennis zal maken met de deelnemende Europarlementariërs. Het debat begint vervolgens om 15.00 uur en is live te bekijken via de website van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer

