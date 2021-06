Europese techwet niet in belang van gebruikers volgens Apple-baas

woensdag 16 juni 2021 , 19:19

Bron: © European Union, 2016

PARIJS (ANP/RTR) - De voorgestelde ontwerpwet van de Europese Unie, de Digital Markets Act, is niet in het belang van gebruikers. Dat zei Apple-baas Tim Cook. De aanpassingen zouden onder meer de privacy en de veiligheid van iPhones aantasten. Door de wet zou Apple onder meer gedwongen worden om gebruikers toe te staan software te installeren buiten de App Store van Apple om, het zogeheten sideloading.

"Ik kijk naar de technische regelgeving die wordt besproken en ik denk dat er goede onderdelen in zitten. En ik denk dat er ook delen zijn die niet in het belang van de gebruiker zijn", zei Cook woensdag via een videoconferentie op de Viva Tech-conferentie in Frankrijk, meldt het Amerikaanse CNBC.

De Europese Unie heeft eerder dit jaar twee wetten voorgesteld om de macht van grote techbedrijven aan banden te leggen, de Digital Services Act en de Digital Markets Act. De eerste richt zich op de online-advertentie-industrie, maar de tweede richt zich op bedrijven met grote aantallen klanten, zoals Apple, Google en Amazon. De wet stelt regels op die deze bedrijven verplichten hun platforms open te stellen voor concurrenten.

Op dit moment is de App Store van Apple de enige manier om apps op een iPhone te installeren. Daardoor ligt Apple onder het vergrootglas van toezichthouders. Daarnaast worden ook rechtszaken gevoerd door app-ontwikkelaars. Apple beweert dat zijn controle over de App Store zorgt voor apps van hoge kwaliteit en het voorkomen van malware.

Cook merkte op dat het marktaandeel van de iPhone in Frankrijk slechts 23 procent is en zei dat het toestaan van sideloading op iPhones zowel de privacy als de veiligheid van gebruikers zou schaden. Hij wees daarbij naar de toegenomen malware op Android-telefoons ten opzichte van iPhones. Google's Android staat namelijk wel sideloading toe.

Terug naar boven