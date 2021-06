Tweede Kamer wil geen blokkade verdragswijziging EU bij Conferentie over Toekomst Europa

woensdag 16 juni 2021 , 13:56

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil niet dat de regering Europese verdragswijzigingen bij voorbaat uitsluit bij de Conferentie over de Toekomst van Europa. De Kamer nam hierover een motie aan van de leden Sjoerd Sjoerdsma (D66), Mustafa Amhaouch (CDA) en Jasper van Dijk (SP).

Op donderdag 10 juni debatteerde de Kamer met minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) over de inzet voor de conferentie, die op 9 mei 2021 van start ging en in het voorjaar van 2022 tot conclusies over de bevoegdheden, besluitvorming en de grenzen van de EU moet gaan leiden.

Naast de eerdergenoemde motie werd er ook een motie van de leden Amhaouch en Roelien Kamminga (VVD) aangenomen die oproept tot het actief betrekken van de burger bij de conferentie. Tot slot nam de kamer een motie aan van het lid Derk Jan Eppink (JA21) die de regering vraagt een open debat over de toekomst van Europa te waarborgen.

Bron: Tweede Kamer

