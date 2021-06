Kamer steunt gesprek met Albanië over toetreding tot EU

woensdag 16 juni 2021 , 11:09

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Lang keerde een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen gesprekken met Albanië over toetreding tot de Europese Unie, maar het tij is gekeerd. Het land heeft voldoende vooruitgang geboekt om te gaan praten, vindt de Kamer. Bovendien maakt de nieuwe toetredingsprocedure het makkelijker voor kritische partijen om akkoord te gaan.

Twee jaar geleden hield Nederland de deur nog dicht voor Albanië. Ook Frankrijk wilde toen geen gesprekken met het land op de westelijke Balkan beginnen. Een jaar later gaf het kabinet aan toch te kunnen leven met onderhandelingen met de regering in Tirana.

Volgens VVD en CDA, die eerder negatief waren, zijn uit Albanië "positieve signalen" gekomen. Onder meer op het gebied van de rechtstaat en de aanpak van corruptie is vooruitgang geboekt, zeggen zij. Volgens Roelien Kamminga (VVD) heeft haar partij geen draai gemaakt. "Afspraak is afspraak."

Voor Mustafa Amhaouch van het CDA is de nieuwe toetredingsprocedure "essentieel". Daardoor kan het proces worden vertraagd, stopgezet of overgedaan als landen weer achteruitgaan of afspraken niet nakomen. Amhaouch wijst ook op de Chinese en Russische inmenging op de Balkan als reden om akkoord te gaan.

Ook PvdA en D66 steunen het standpunt van het kabinet. Maar het zal nog wel tien jaar duren voordat Albanië lid zal zijn van de EU, denkt Sjoerd Sjoerdsma (D66). Volgens de SP is het nog te vroeg om met Albanië de dialoog aan te gaan. Ook PVV en Forum zijn tegen de toetredingsgesprekken.

Naast Albanië gaat de Europese Unie ook met Noord-Macedonië praten over toetreding. Met dat land had de Kamer al eerder ingestemd. Wanneer Brussel het gesprek met beide landen begint is niet bekend. Dat komt omdat Bulgarije de toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië blokkeert.

Terug naar boven