Eerste Duitse kwantumcomputer mijlpaal en sleutelrol voor Europa

EHNINGEN (ANP/AFP) - De eerste Duitse kwantumcomputer is volgens de bondskanselier Angela Merkel een mijlpaal in een tijd waarin er "intense concurrentie" is met buitenlandse rivalen vanwege de revolutionaire technologie. De supercomputer is gemaakt door de Amerikaanse computerfabrikant IBM. Volgens Merkel is de computer een "technologisch wonder" die een "sleutelrol kan spelen" in de Duitse technologische en digitale onafhankelijkheid, maar ook goed is voor economische groei.

Volgens Merkel, die zelf als kwantumonderzoeker werkte voor haar politieke carrière, investeren zowel China als de VS al flink in kwantumonderzoek en de mogelijkheden die de technologie biedt voor commerciële toepassingen.

Kwantumcomputers rekenen velen malen sneller dan gewone computers en met nog kleinere deeltjes. Daardoor kunnen ze in theorie gigantische hoeveelheden data verwerken en analyseren, waardoor in de toekomst mogelijk problemen kunnen worden opgelost die te complex zijn voor de huidige computertechnologie. Wetenschappers denken dat de technologie voor veel innovatie kan zorgen, zoals het slimmer maken van versleutelde software en kunstmatige intelligentie, maar ook efficiënter medisch onderzoek en energieverbruik.

De computer, genaamd Q System One, staat in het Duitse plaatsje Ehningen, vlakbij Stuttgart. Het is de eerste van zijn soort die buiten de Verenigde Staten gebouwd is. Het Duitse Fraunhofer-instituut voor toegepast onderzoek mag aan de knoppen van het apparaat zitten. Het werkt daarvoor samen met Duitse bedrijven en andere onderzoeksinstellingen, ondersteund door IBM-experts.

De computer is al sinds februari in gebruik, maar de onthulling ervan was door de pandemie uitgesteld. Het immense apparaat zit in een glazen doos van bijna 3 meter groot, die de computer beschermt tegen geluid en andere verstoringen van buitenaf. Het project kost de komende vier jaar 40 miljoen euro. Tegen 2025 investeert de Duitse overheid nog eens 2 miljard in de technologie.

De Europese Commissie wil dat de Europese Unie voor het einde van het decennium een eerste eigen kwantumcomputer ontwikkelt. In Nederland werken onderzoekers van het Delftse QuTech al jaren aan zo'n computer. In februari meldde QuTech het eerste bruikbare kwantumnetwerk te hebben gebouwd.

