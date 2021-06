Brussel haalt eerste 20 miljard euro op voor coronaherstelfonds

dinsdag 15 juni 2021 , 18:33

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de eerste 20 miljard euro op de kapitaalmarkt opgehaald voor het herstelfonds waarmee de EU-landen miljarden in hun economieën kunnen investeren om te herstellen van de coronacrisis. Het gaat om obligaties met een looptijd van tien jaar. De lidstaten staan garant voor de leningen.

In totaal wil het dagelijks EU-bestuur 800 miljard euro ophalen voor het herstelfonds, tot eind 2026 ongeveer 150 miljard euro per jaar. Met het geld kunnen lidstaten in de vorm van subsidies en leningen projecten financieren die hun economie vooral duurzamer, digitaal sterker en veerkrachtiger moet maken. De lidstaten dienen daarvoor herstelplannen in Brussel in, die binnen twee maanden moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie en daarna binnen een maand door de ministers van Financiën.

Het dagelijks EU-bestuur heeft tot nu toe vijf herstelplannen goedgekeurd. Het gaat om Spanje, Portugal, Denemarken, Griekenland en Luxemburg. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bezoekt deze week de regeringen van deze landen.

Nederland heeft nog geen plan ingediend. Daarmee wordt gewacht tot er een nieuwe regering is.

