'EU en VS dicht bij oplossing ruzie over steun Airbus en Boeing'

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten staan op het punt om hun conflict over wederzijdse subsidies aan hun luchtvaartindustrie bij te leggen. Ingewijden verwachten dinsdag, als de Amerikaanse president Joe Biden de Europese kopstukken bezoekt, een akkoord. Een oplossing voor de ruzie over staal is verder weg, zeggen Brusselse bronnen.

De EU en de VS beschuldigen elkaar al zeventien jaar over en weer van het oneerlijk bevoordelen van hun vliegtuigfabrikanten. Ze hebben elkaar strafmaatregelen opgelegd omdat Washington Boeing steunt en Brussel Airbus.

De EU-landen waar Airbus is gevestigd, Frankrijk, Duitsland en Spanje, buigen zich nog over het vergelijk over de luchtvaartsubsidies, dat voor meerdere jaren grenzen zou stellen aan de staatssteun. Maar het is onwaarschijnlijk dat zij het zullen tegenhouden, schatten de bronnen in. Ze wijzen erop dat de lidstaten zelf alle belang hebben bij een akkoord.

Als Brussel en Washington er niet uit zouden komen, dreigden nieuwe handelssancties over en weer. Die werden in maart opgeschort in de hoop dat de twee economische grootmachten het op korte termijn eens zouden worden.

