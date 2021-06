EU snakt naar nieuw begin onder Joe Biden

dinsdag 15 juni 2021 , 3:30

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP) - Voor het eerst sinds zeven jaar is er dinsdag weer op het hoogste niveau overleg tussen Washington en Brussel. De Amerikaanse president Joe Biden vindt, anders dan zijn voorganger Donald Trump, samenwerking met de Europese Unie van groot belang. De EU snakt naar het herstellen van de trans-Atlantische banden, waaronder het oplossen van een aantal (handels-)conflicten die onder Trump zijn opgelopen.

De voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden, Charles Michel, heeft de rode loper in het Europagebouw in Brussel al uitgerold. Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen is bij de vergadering, die zal worden afgesloten met een gezamenlijke verklaring. Daarin staan de onderwerpen waar de bestaande samenwerking zal worden verdiept, welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke ambitieuze voornemens er zijn.

Volgens EU-bronnen staan de aanpak van de coronapandemie en het herstel van de economie centraal, maar de twee grootmachten zitten niet overal precies op één lijn. Zo is de EU er anders dan Biden niet voor om de patenten op vaccins vrij te geven en wil Brussel dat de VS meer prikken wereldwijd exporteren. Voor de EU is het ook belangrijk dat de bevoorradingsketen open blijft voor zaken als halfgeleiders. Er is in Europa een toenemend gebrek aan chips voor bijvoorbeeld de auto-industrie en grondstoffen.

Op het vlak van het bestrijden van zaken die de democratie ontregelen, zoals desinformatie, buitenlandse inmenging of cyberaanvallen - vaak door vooral Rusland en China - zullen de VS en EU waarschijnlijk intensiever gaan samenwerken. "Maar we moeten China wel aan boord houden", aldus een diplomaat. De deur moet open blijven omdat het land nodig is bij de aanhoudende strijd tegen klimaatverandering bijvoorbeeld.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zit niet voor niets ook bij de besprekingen. Hij zal vast ook willen weten wat Biden woensdag tijdens zijn ontmoeting tegen de Russische president Vladimir Poetin gaat zeggen als het over Oekraïne en Belarus gaat.

De EU hoopt ook een oplossing te kunnen vinden voor de sancties die beide kanten aan elkaar hebben opgelegd vanwege luchtvaartsubsidies (de Amerikanen aan Boeing, de Europeanen aan Airbus) en voor een uit de hand gelopen conflict over staal en aluminium. Een aankondiging over het schrappen van invoerheffingen zou een van de meest tastbare resultaten van de EU-VS-top kunnen zijn.

