Nieuwe Israëlische regering zonder Netanyahu

zondag 13 juni 2021 , 23:58

Bron: © Anton Bussemaker

JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - Het tijdperk van premier Netanyahu is vooralsnog ten einde. Het Israëlische parlement gaf zondagavond het vertrouwen aan een regering zonder rol voor de rechtse politicus en zijn Likud-partij. De rechtse nationalist Naftali Bennett (49) gaat het land nu twee jaar leiden. Hij werd kort na de stemming beëdigd. In Tel Aviv vierden duizenden mensen het vertrek van 'King Bibi'.

De nieuwe anti-Netanyahu-coalitie telt acht partijen die samen 61 van de 120 zetels hebben in de Knesset, zoals het parlement heet. Dat stemde met de kleinst mogelijke meerderheid voor de nieuwe coalitie. Na Bennett, een techmiljonair en voormalig minister van Defensie treedt zijn coalitiepartner Yair Lapid, centrumpoliticus en voormalig tv-presentator, in 2023 aan als minister-president. Hij wordt eerst minister van Buitenlandse Zaken.

De 71-jarige Netanyahu en zijn medestanders hadden nog geprobeerd het monsterverbond van volstrekt uiteenlopende politieke richtingen te ondermijnen door rechtse parlementariërs aan te sporen hun steun in te trekken. Dat bleek tevergeefs.

Tijdens het debat voor de stemming toonde Netanyahu zich ervan overtuigd dat hij snel weer aan de macht is. De politicus die aan één stuk twaalf jaar premier was, verklaarde dat hij in de politiek zal blijven en op een dag het land weer zal leiden. In 2009 had hij al een comeback gemaakt nadat hij van 1996 tot 1999 minister-president was geweest. Netanyahu blijft de Likud-partij leiden en is daarmee oppositieleider.

De partijen van het nieuwe regeringsblok zijn vooral verenigd in hun weerstand tegen Netanyahu, die voor corruptie wordt vervolgd. Het gaat om drie rechtse, twee linkse, twee centrumpartijen en een partij die opkomt voor Arabische Israëli’s.

De president van de Verenigde Staten feliciteerde Bennet, Lapid en de andere leden van het nieuwe kabinet. Joe Biden kijkt ernaar uit met de premier Bennett de relatie tussen beide landen te versterken, zegt hij in een verklaring. "Israël heeft geen betere vriend dan de Verenigde Staten. Mijn regering is volledig toegewijd om met de nieuwe Israëlische regering te werken aan veiligheid, stabiliteit en vrede voor Israëli's, Palestijnen en mensen in de bredere regio."

Bennett bedankte Biden en zei op Twitter graag met hem de banden tussen beide landen te willen verstevigen. Felicitaties waren er ook van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. "Duitsland en Israël zijn verbonden door een unieke vriendschap die we verder willen verdiepen", zegt ze in een verklaring. "Duitsland zal zich met al zijn kracht voor de veiligheid van Israël en vrede in het Midden-Oosten inzetten." Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad zei op Twitter ernaar uit te kijken "het samenwerkingsverband tussen Israël en de Europese Unie te versterken met het oog op gemeenschappelijke welvaart en voortdurende regionale vrede en stabiliteit."

Terug naar boven