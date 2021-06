Biden gearriveerd in Brussel voor NAVO- en EU-top

zondag 13 juni 2021 , 21:21

Bron: Flickr / jlhervàs / CC BY 2.0

BRUSSEL (ANP) - President Joe Biden is zondagavond aangekomen in Brussel. Na drie dagen in Engeland met leiders van de G7-landen is hij maandag bij een NAVO-top en woont hij een dag later een EU-top bij. Hij wil van Europese NAVO-landen dat ze steviger optreden tegen Russische "agressie" en "uitdager" China. Ook de strijd tegen terrorisme, cyberaanvallen en klimaatverandering staan hoog op de agenda.

Het is de eerste buitenlandse reis van de Amerikaan sinds hij in januari aantrad als president. Hij heeft al herhaaldelijk gezegd dat de VS weer terug zijn op het internationale toneel en weer mondiaal leiderschap willen tonen. Op het gebied van klimaat en veiligheid en in een stevige houding ten opzichte van China en Rusland.

Biden wil de trans-Atlantische relatie "nieuw leven inblazen". Zijn voorganger Donald Trump had de EU beschimpt en de NAVO achterhaald genoemd.

Zijn opvolger is uit ander hout gesneden. "Het partnerschap tussen Europa en de Verenigde Staten is in mijn ogen de hoeksteen van alles wat we hopen te bereiken in de 21e eeuw, net zoals we dat in de 20e eeuw hebben gedaan", aldus Biden.

De Belgische premier Alexander De Croo verwelkomde Biden op het vliegveld. Dinsdag gaan ze samen op bezoek bij koning Filip. Delen van de Belgische hoofdstad zijn afgesloten vanwege het hoge bezoek.

Terug naar boven