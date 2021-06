G7-landen roepen China op mensenrechten te respecteren

zondag 13 juni 2021 , 16:23

CARDIS BAY (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De G7-landen hebben in een gezamenlijke verklaring uitgehaald naar China. De zeven grote industrielanden en de Europese Unie riepen op de mensenrechten te respecteren van minderheden in de Chinese provincie Xinjiang en van prodemocratische demonstranten in Hongkong. Daarnaast wil de G7 producten die gemaakt zijn met behulp van dwangarbeid uit de leveringsketen verbannen.

China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. In maart legden de Europese Unie en de Verenigde Staten China nog sancties op vanwege mensenrechtenschendingen.

Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties. Enkele Europese regeringen en de Verenigde Staten bestempelen de Chinese praktijken als genocide.

De regering in Peking ontkent dat te doen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed. Volgens mensenrechtenactivisten worden meer dan 1 miljoen Oeigoeren in deze "gevangenissen" systematisch mishandeld.

