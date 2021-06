EU en Verenigd Koninkrijk ruziën verder over Noord-Ierland

zondag 13 juni 2021 , 15:32

CARDIS BAY (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de kwestie Noord-Ierland zijn zondag weer opgelaaid. Er kwamen onder meer berichten naar buiten dat de Franse president Emmanuel Macron tijdens een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson zou hebben gezegd dat Noord-Ierland niet echt onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.

Dit tot woede van Johnson. Hij zou hebben gevraagd hoe Macron zou reageren als worsten uit Toulouse niet in Parijs zouden kunnen worden verkocht. Britse media hadden het geruzie al eerder een naam gegeven. Ze spreken over 'sausage war' omdat het onder meer gaat over het transport van gekoeld vlees van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland.

Sinds het Verenigd Koninkrijk in 2016 stemde om de Europese Unie te verlaten, zijn de twee partijen het oneens over de Britse provincie Noord-Ierland, die een landgrens heeft met EU-lid Ierland. Het is een gevoelige kwestie.

Vrij verkeer tussen de twee landen is belangrijk om een herhaling te voorkomen van decennia van geweld. Overwegend protestantse 'unionisten' die handhaving willen van de relatie met Groot-Brittannië lagen overhoop met overwegend katholieke 'republikeinen' die pleitten voor een verenigd Ierland. Een vrije grensovergang tussen Ierland en Noord-Ierland was een onderdeel van de oplossing van het conflict.

Terug naar boven