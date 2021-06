'EU-leiders dreigen met handelsoorlog tegen VK om Noord-Ierland'

zaterdag 12 juni 2021 , 0:02

Bron: European Commission

CARBIS BAY (ANP/RTR) - De leiders van lidstaten van de Europese Unie zullen bij het Verenigd Koninkrijk gaan dreigen met een handelsoorlog als het VK handelsbepalingen rond Noord-Ierland uit het brexit-akkoord aan de laars blijft lappen, meldt The Times. De Britse krant heeft daarbij overigens geen bron vermeld. Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei vrijdag al dat het VK en de EU werken aan een oplossing voor de handelsproblemen die sinds de brexit in Noord-Ierland spelen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zullen zaterdag bij onderonsjes met Johnson eisen dat het VK zijn afspraken met de EU rond Noord-Ierland zal nakomen, aldus The Times. Of dat enig effect zal sorteren blijft vooralsnog de vraag. Volgens Downing Street 10 zal Johnson geen acht slaan op eventuele dreigementen van Europese zijde en zal hij de brexit-bepalingen rond Noord-Ierland negeren tenzij de EU bereid is tegemoet te komen aan de Britse eisen.

Beide partijen stemden eerder in met een open Ierse landsgrens om de vrede, de vrije handel en het reizen op het eiland te behouden. Maar de overeenkomst hield ook in dat Noord-Ierland in feite deel zou blijven uitmaken van de interne goederenmarkt van de EU, wat controles in de havens betekende. Londen besloot eerder eenzijdig het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober, tot ongenoegen van de EU.

