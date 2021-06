'Britten en EU zoeken ingrijpende oplossing voor Ierse kwestie'

vrijdag 11 juni 2021 , 19:29

LONDEN (ANP) - Groot-Brittannië werkt met de Europese Unie aan een dringende en ingrijpende oplossing voor de handelsproblemen die sinds de brexit in Noord-Ierland spelen. Dat heeft een woordvoerder van de Britse premier Johnson gezegd.

Volgens de zegsman van Johnson zou de kwestie dit weekend in de marge van de G7-top besproken kunnen worden. Johnson ontmoet onder anderen zijn Duitse collega Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Johnson had evenwel geroepen dat de G7-top misschien niet het juiste forum is om op de kwestie in te gaan. Maar als het nodig is zal hij de kwestie zelf aankaarten of er over praten als het aan hem wordt gevraagd.

Sinds de Britten vorig jaar de exit uit de Europese Unie voltooiden, zijn de banden tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk verzuurd. Vooral vanwege passages in de scheidingsdocumenten die gaan over de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk.

Beide partijen stemden in met een open Ierse landsgrens om de vrede, de vrije handel en het reizen op het eiland te behouden. Maar de overeenkomst hield ook in dat Noord-Ierland in feite deel zou blijven uitmaken van de interne goederenmarkt van de EU, wat controles in de havens betekende. Londen besloot eerder eenzijdig het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober, tot ongenoegen van de EU.

