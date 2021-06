Europees Parlement: sluit Belarus uit van sporttoernooien

donderdag 10 juni 2021 , 19:55

Bron: Door Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10652295

STRAATSBURG (ANP) - Het regime in Belarus moet meer onder druk worden gezet, vindt het Europees Parlement. De Europese Unie moet haast maken met extra strafmaatregelen, stelt het parlement, maar er moet nog veel gebeuren. Zo zou Belarus niet meer mogen meedoen aan internationale sporttoernooien.

Bijna het voltallige EU-parlement vroeg de EU-lidstaten donderdag om harder op te treden tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. De verontwaardiging over de arrestatie van dissident Roman Protasevitsj is nog altijd groot. De "kaping" door de Belarussische autoriteiten van de Ryanair-vlucht waarin de journalist Belarus wilde passeren, is volgens het parlement een "daad van staatsterrorisme".

Dat vraagt om Europese sancties tegen nog meer van Loekasjenko's trawanten, vindt het parlement. En wel zo snel mogelijk. Maar ook tegen bijvoorbeeld de journalist van een staatszender die de gevangen Protasevitsj een 'interview' afnam waarin die allerlei misdaden bekende en de lof zong van Loekasjenko. Wie onder Loekasjenko vuile handen maakt, zou uiteindelijk voor een Belarus-tribunaal moeten komen.

Het parlement roept verder op Belarus voorlopig uit te sluiten van de Olympische Spelen en andere internationale sportwedstrijden.

