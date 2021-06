Producenten vragen om streep door strafheffingen EU en VS

donderdag 10 juni 2021 , 15:00

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP) - Meer dan honderd Europese en Amerikaanse organisaties roepen Washington en Brussel op de top volgende week in België aan te grijpen om de wederzijdse strafheffingen op producten als gedistilleerde dranken, motorfietsen en schaaldieren permanent te schrappen. De heffingen treffen volgens de ondertekenaars sectoren die niets te maken hebben met al jaren lopende conflicten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over staal en subsidies voor vliegtuigbouwers Boeing en Airbus.

De Amerikaanse president Joe Biden is dinsdag in Brussel om met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de voorzitter van de raad van EU-leiders Charles Michel onder meer over handel te overleggen. Na afloop zullen ze volgens ingewijden in een gezamenlijke verklaring aankondigen te streven naar een oplossing voor het handelsconflict. Ze zouden nog dit jaar een eind willen maken aan de strafheffingen op staal en aluminium.

De 113 organisaties die de getroffen sectoren vertegenwoordigen zeggen blij te zijn dat de handelsspanningen, die onder president Donald Trump hoog opliepen, sinds het aantreden van Biden zijn gede-escaleerd. Ze dringen erop aan van het momentum gebruik te maken en definitief een streep te zetten door bestaande sancties en af te zien van toekomstige. "De trans-Atlantische relatie is van enorm economisch belang voor onze sectoren, en we kijken ernaar uit dat ze beschermd en gekoesterd worden", schrijven ze.

De sancties vanwege de al zeventien jaar durende ruzie over illegale staatssteun aan het Amerikaanse Boeing en Europese Airbus zijn inmiddels tot 11 juli bevroren. Een besluit over nieuwe invoerheffingen op staal en aluminium is tot 1 december in de ijskast gezet. In maart schortten de twee grootmachten ook strafheffingen op onder meer Europese kazen, olijven en whisky en Amerikaanse spijkerbroeken en Harley Davidson-motoren op.

Terug naar boven