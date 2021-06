ECB verhoogt verwachtingen voor economische groei en inflatie

donderdag 10 juni 2021 , 16:11

FRANKFURT (ANP) - Het economische herstel in de eurozone gaat harder dan gedacht. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn groeiverwachting voor 2021 flink verhoogd. Ook de prognose voor de inflatie is naar boven bijgesteld, maar de sterke toename van het prijspeil is waarschijnlijk wel tijdelijk van aard. Mede daarom vindt ECB-president Christine Lagarde het nog "te vroeg" om te praten over het afbouwen van de crisissteun van de centrale bank.

Voor dit jaar gaat de ECB nu uit van 4,6 procent groei voor de eurolanden. Dit was in de vorige raming nog 4 procent. De inflatie trekt dit jaar waarschijnlijk aan tot 1,9 procent, waar de ECB eerder nog uitging van 1,5 procent. De komende twee jaar loopt de inflatie dan terug naar respectievelijk 1,5 en 1,4 procent, verwacht de centrale bank.

Een inflatie rond de 2 procent is belangrijk voor een goede prijsstabiliteit en is eigenlijk een vereiste voor de ECB, voordat de bank zal besluiten om de rentes weer wat te verhogen. Omdat de inflatie recent opliep tot dat niveau rees de vraag op de financiële markten of dit zou betekenen dat de ECB al met een beleidsverandering zou komen. Maar Lagarde drukte dat sentiment eerder al de kop in door aan te geven dat de opgelopen inflatie waarschijnlijk niet blijvend is.

Voor het bepalen van het monetaire beleid kijken de beleidsmakers bij de centrale bank bovendien verder dan de twee belangrijkste graadmeters. Er wordt naar een heel spectrum aan financieringscondities gekeken, aldus Lagarde. Ook is er volgens haar nog steeds veel onzekerheid over het verdere verloop van de coronapandemie.

De ECB besloot donderdag om de rente zoals verwacht gelijk te houden op het historisch lage niveau. Ook veranderde de centrale bank niets aan het opkoopprogramma voor obligaties, waarmee de bank probeert de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Beleggers en economen waren vooral benieuwd of de ECB al iets zou loslaten over het afbouwen van zijn steunprogramma's. Maar de instelling herhaalde in een verklaring dat het speciale noodaankoopprogramma van obligaties nog zeker tot eind maart volgend jaar wordt doorgezet, en in ieder geval tot de coronacrisis voorbij is.

