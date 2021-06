ECB brengt geen veranderingen aan in rentetarieven en crisissteun

donderdag 10 juni 2021 , 14:02

Bron: wikimedia/DXR

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente zoals verwacht gelijk op het historisch lage niveau. Ook verandert de centrale bank niets aan het opkoopprogramma voor obligaties, waarmee de bank probeert de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Al voor de virusuitbraak zette de ECB de herfinancieringsrente op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld lenen bij de centrale bank. De depositorente staat al tijden op min 0,5 procent, waardoor banken geld toeleggen op spaartegoeden die ze in Frankfurt stallen. Deze tarieven blijven voorlopig dus hetzelfde.

Beleggers en economen waren donderdag vooral benieuwd of de ECB al iets loslaat over het afbouwen van zijn steunprogramma's. Dat zal op een gegeven moment ongetwijfeld moeten gebeuren. De ECB herhaalt in een verklaring dat het speciale noodaankoopprogramma van obligaties nog zeker tot eind maart volgend jaar doorgezet wordt, en in ieder geval tot de coronacrisis voorbij is. Het tempo van de aankopen is wel wat opgeschroefd ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. Dit had de ECB eerder ook al aangegeven.

Later op de middag geeft ECB-president Christine Lagarde nog een toelichting. Waarschijnlijk zal zij dan ook meer duidelijkheid bieden over hoe de de beleidsmakers van de centrale bank aankijken tegen de oplopende inflatie. Lagarde zei eerder dat de stijgende inflatie in de eurozone waarschijnlijk van tijdelijke aard is en later weer af zal nemen. Een inflatie van rond de 2 procent is belangrijk voor een goede prijsstabiliteit en is eigenlijk een vereiste voor de de ECB, voordat de bank zal besluiten om de rentes weer wat te verhogen.

