Ook EU bepleit nader onderzoek naar oorsprong coronavirus

donderdag 10 juni 2021 , 12:16

BRUSSEL (ANP) - Onderzoekers naar de oorsprong van het coronavirus moeten overal kunnen rondkijken, vindt ook de EU. En "alle inspanningen om helderheid te krijgen" kunnen op de steun van de unie rekenen, zegt EU-kopstuk Charles Michel. Daarmee lijkt de EU zich aan te sluiten bij de Verenigde Staten, die nieuw onderzoek bepleiten omdat China het vorige te veel beperkingen zou hebben opgelegd.

Wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie, onder wie de Nederlandse Marion Koopmans, waren begin dit jaar al in China voor onderzoek naar het ontstaan van het virus. Maar veel vragen bleven onbeantwoord, volgens critici ook omdat China de onderzoekers te weinig ruimte gaf. Koopmans zelf pleit voor nader onderzoek en mogelijk zelfs een inspectie, maar China voelt daar vooralsnog weinig voor.

"De wereld heeft het recht te weten wat er precies is gebeurd", zegt voorzitter Charles Michel van de raad van EU-regeringsleiders. "Daarom steunen we inderdaad alle inspanningen om transparantie te krijgen en de waarheid te kennen." Onderzoekers moeten daarbij "volledige toegang" krijgen tot "wat er ook maar nodig is om echt de bron van deze pandemie te vinden", vindt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "De teams hebben toegang nodig tot de informatie én de plaatsen."

Von der Leyen en Michel bespreken de kwestie op de top van de G7, met zeven van de belangrijkste industrielanden waaronder de VS. Zij zouden samen willen oproepen tot een vervolgonderzoek "vrij van bemoeienis".

