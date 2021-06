EU: Russisch verbod op organisaties Navalni ongekend ernstig

donderdag 10 juni 2021 , 10:45

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - Met het verbieden van de corruptiebestrijdingsorganisatie en het politieke netwerk van Kremlincriticus Aleksej Navalni gaat Rusland verder dan ooit tevoren, zegt de Europese Unie. Het verbod is "de ernstigste poging tot dusver" van de Russische regering "om de onafhankelijke politieke oppositie en onderzoeken naar corruptie te onderdrukken". Brussel ziet er de opzet in om medestanders van Navalni uit te schakelen voor de parlementsverkiezingen in september.

De Russische rechter betitelde de stichting FBK van Navalni en zijn netwerk van politieke kantoren in het land woensdag als "extremistisch". Dat betekent ook een onmiddellijk verbod.

Die beslissing is niet alleen ongegrond, vindt de EU. Het besluit bevestigt ook "een negatief patroon" van "het stelselmatig om zeep helpen van mensenrechten en vrijheden die in de Russische grondwet zijn opgenomen". Het "zal verstrekkende gevolgen hebben voor het Russische maatschappelijk middenveld, de oppositie en kritische stemmen".

Rusland moet Navalni, die voor jaren in een strafkolonie zit, onmiddellijk vrijlaten, herhaalt de EU.

Terug naar boven