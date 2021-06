Kenners verwachten nog geen grote veranderingen in beleid ECB

donderdag 10 juni 2021 , 8:08

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag weer een rentebesluit. Beleggers en economen zijn vooral benieuwd of de ECB al iets los laat over het afbouwen van zijn steunprogramma's. Dat zal op een gegeven moment ongetwijfeld moeten gebeuren. Toch gaan de kenners er in doorsnee vanuit dat er nu nog geen grote beleidsverandering wordt aangekondigd.

ECB-voorzitter Christine Lagarde zei onlangs dat de onzekerheden vooralsnog blijven en niet alle landen in de eurozone even snel en krachtig zullen opkrabbelen. Ze waarschuwde ook dat de pandemie sociale en economische littekens zal achterlaten. De stijgende inflatie in de eurozone zal volgens haar van tijdelijke aard zijn en volgend jaar afnemen.

Een hogere inflatie is belangrijk voor een goede prijsstabiliteit en is eigenlijk een vereiste voor de de ECB voordat de bank zal besluiten om de rentes weer wat te verhogen. Bij het vorige rentebesluit in april hielden de beleidsmakers bij de ECB hun rentetarieven net als bij voorgaande besluiten gelijk op hun historisch lage niveau. Ook veranderde de centrale bank toen niets aan het opkoopprogramma voor obligaties, waarmee de ECB probeert de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

De rente in de eurozone is al lang erg laag. De effecten daarvan zijn duidelijk voelbaar voor de gemiddelde Nederlander. Zo zijn de spaarrentes bij banken tot dieptepunten gedaald. Ook de situatie op de huizenmarkt, waar de lage rente woningprijzen opdrijft, wordt nijpend. Verder is de lage rente ongunstig voor de financiële positie van pensioenfondsen.

