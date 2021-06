EU-hof schrapt Europese sancties voor verdreven president Oekraïne

woensdag 9 juni 2021 , 13:51

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - De Europese rechter schrapt EU-sancties voor de verdreven Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. De EU nam de strafmaatregelen omdat Janoekovitsj in eigen land wordt vervolgd voor het verduisteren van overheidsgeld. Maar het is niet duidelijk of justitie in Oekraïne wel fatsoenlijk met de naar Rusland uitgeweken president omspringt, vindt het Gerecht van de Europese Unie.

De pro-Russische Janoekovitsj werd in 2014 verjaagd door een pro-westerse protestbeweging. Na zijn vlucht naar Rusland werd hij veroordeeld voor landverraad. De ex-president wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de moord op betogers in Kiev en vervolgd voor graaien uit de schatkist.

Dat laatste was voor Brussel reden om Janoekovitsj en zijn zoon niet langer toegang te geven tot geld dat zij in de EU hebben gestald. Maar de twee vochten dat aan en kregen woensdag gelijk van de rechter. De EU heeft niet genoeg onderzocht of het Oekraïense Openbaar Ministerie de rechten van het tweetal wel heeft geëerbiedigd, oordeelt het Gerecht. Zo duurt het inmiddels al jaren voor hun zaak voor de rechter komt.

De tegoeden van Janoekovitsj blijven voorlopig echter toch bevroren. De EU legde hem in maart opnieuw sancties op. Zij legde daarbij uit dat de gevluchte president zich lijkt schuil te houden voor justitie en dus zelf de rechtsgang ophoudt.

De uitspraak kan de zorgen in Brussel versterken over de roep om snelle sancties tegen bijvoorbeeld het Belarussische regime. Als strafmaatregelen niet heel zorgvuldig zijn onderbouwd, kan de Europese rechter ze zomaar van tafel vegen, klinkt het al langer.

