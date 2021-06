Europees Parlement stemt in met regels over coronacertificaat

woensdag 9 juni 2021 , 9:19

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement is akkoord met de regelgeving rond het Covid-19-certificaat dat het reizen door de EU deze zomer moet vergemakkelijken. Het stemde in Straatsburg met een overgrote meerderheid voor.

Met het certificaat bewijst de eigenaar via een QR-code op papier of digitaal te zijn ingeënt, recent negatief te hebben getest of onlangs te zijn hersteld van de virusziekte. Op 1 juli treedt het systeem in werking. De EU-regels betreffen bijvoorbeeld strikte privacygaranties.

Extra reisbeperkingen, zoals quarantaine of extra testen, gelden voor de drager van het Covid-19-certificaat in principe niet, tenzij er urgente omstandigheden zijn die de volksgezondheid bedreigen zoals een uitbraak van een hele besmettelijke variant. Het certificaat wordt door alle 27 EU-landen erkend. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het systeem.

Het certificaat is gratis en een PCR-test voor vakantiegangers die nog niet zijn gevaccineerd moet "betaalbaar" zijn. Brussel maakt tenminste 100 miljoen euro vrij om landen daarbij tegemoet te komen. Het parlement had tevergeefs aangedrongen op gratis PCR-testen maar dat wilden veel lidstaten niet. Nederland geef één gratis test aan reislustigen die nog niet gevaccineerd zijn.

