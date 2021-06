Biden begint reis naar Europa inclusief ontmoeting leiders EU

woensdag 9 juni 2021 , 8:13

Bron: Wikimedia / Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Biden vertrekt woensdag voor een week naar Europa. Het wordt zijn eerste buitenlandse reis als president. Zijn echtgenote Jill komt mee.

"Deze reis zal de Amerikaanse toewijding onderstrepen om de democratieën van de wereld samen te brengen om de spelregels voor de 21e eeuw vast te stellen, onze waarden te verdedigen en 's werelds grootste uitdagingen aan te gaan", verklaarde het Witte Huis over het bezoek.

Aan het begin van hun trip ontmoeten de president en de first lady Amerikaanse soldaten in Suffolk, Groot-Brittannië. Biden heeft verder donderdag een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson in de buurt van Cornwall. Daar vindt van vrijdag tot en met zondag de top van zeven vooraanstaande industriestaten (G7) plaats. Biden zal naar verwachting ook apart met leiders spreken, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Aan het einde van hun bezoek aan Groot-Brittannië worden de Amerikaanse president en first lady zondag ontvangen door koningin Elizabeth II in kasteel Windsor bij Londen.

Maandag neemt Biden deel aan de NAVO-top in Brussel, waar de volgende dag een ontmoeting met leiders van de Europese Unie op het programma staat. Een langverwachte topontmoeting van Biden met de Russische president Vladimir Poetin zal volgende week woensdag plaatsvinden in Genève. Daarna keert de Amerikaanse president terug naar Washington.

