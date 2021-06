EU en VS willen slepende handelsconflicten snel oplossen

dinsdag 8 juni 2021 , 20:57

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Amerikaanse president Joe Biden komen naar verwachting volgende week met een belofte om hun slepende handelsconflicten snel op te lossen. De handelstarieven in verband met een geschil over staal en aluminium zouden dan voor het einde van het jaar afgeschaft kunnen worden, staat volgens persbureau Bloomberg in een conceptverklaring voor de aankomende top van de EU en de VS in Brussel.

De grootmachten leken al nader tot elkaar te komen over beschuldigingen over illegale staatssteun aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. Dat conflict speelt al zo'n zeventien jaar, maar eerder dit jaar werd besloten om de strafmaatregelen in verband met de zaak - miljarden euro's aan importheffingen op elkaars producten - tijdelijk op te schorten. Nu willen de EU en de VS voor 11 juli een oplossing hebben.

Volgens Bloomberg wordt er daarnaast aan gewerkt om voor 1 december het conflict over staal en aluminium uit de wereld te helpen. Tijdens de regering van president Donald Trump kwamen de VS met heffingen voor metalen uit Europa. Die stap motiveerden de Amerikanen met zorgen over de nationale veiligheid. De EU reageerde met handelstarieven voor grote Amerikaanse merken als Harley-Davidson en Levi Strauss.

De top staat niet alleen in het teken van het oplossen van geschillen. De VS en de EU zullen waarschijnlijk ook aankondigen meer te gaan samenwerken om het wereldwijde chiptekort aan te pakken, valt op te maken uit de conceptverklaring. Door een gebrek aan chips hebben verschillende automerken al meerdere keren fabrieken moeten stilleggen. De autofabrikanten schroefden aan het begin van de coronacrisis nog hun productie en hun bestellingen terug. Tegelijkertijd nam de vraag naar computers en mobiele telefoons voor thuiswerken en zaken als spelcomputers voor vertier tijdens de lockdowns toe, waardoor de autobedrijven met nieuwe chipbestellingen achteraan de rij kwamen te staan.

