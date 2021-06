Brussel begint procedure tegen Duitsland om uitspraak over ECB

dinsdag 8 juni 2021 , 20:32

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zet naar verwachting deze week juridische stappen tegen Duitsland, naar aanleiding van een uitspraak van het Duitse grondwettelijke hof over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat melden persbureaus Reuters en Bloomberg op basis van ingewijden. Het Duitse hof zou met de uitspraak zijn boekje te buiten zijn gegaan en daarmee de werking van het Europese rechtssysteem in gevaar hebben gebracht.

Het hof in Karlsruhe wierp in mei vorig jaar een obstakel op voor de voortzetting van het opkoopprogramma van de centrale bank. Rechters oordeelden dat de ECB onvoldoende had aangetoond dat de voordelen van de massale injectie van geld in de economie opwegen tegen de nadelen. Bovendien hadden Duitse volksvertegenwoordigers volgens het hof nagelaten de centrale bank van de eurozone daarover kritisch te ondervragen. De ECB werd opgedragen aan te tonen dat het opkoopprogramma "proportioneel" was.

Maar de hoogste Europese rechters stelden later dat het Europees Hof van Justitie in Luxemburg als enige in de Europese Unie de bevoegdheid heeft om te oordelen of een EU-instelling in strijd handelt met Europese wetgeving. Wat de nieuwe zogeheten inbreukprocedure van Brussel precies betekent voor Duitsland, is niet duidelijk. De Europese autoriteiten en de Duitse overheid hebben nog niet gereageerd op het bericht. De ECB weigerde commentaar te geven.

Het Duitse hof heeft de klachten over het opkopen van staatsleningen door de ECB inmiddels afgewezen. De Bondsdag zou nu wel voldoende hebben nagegaan of het opkoopprogramma wel echt nodig en proportioneel was. De klachten zijn "ongegrond aangezien de regering en de Bondsdag het monetair beleid van de ECB uitgebreid hebben behandeld en beoordeeld", stelden de Duitse rechters vorige maand.

