EMA: in juli oordeel over prikken tieners met coronavaccin Moderna

dinsdag 8 juni 2021 , 17:43

AMSTERDAM (ANP) - De Europese toezichthouder voor vaccins wil volgende maand klaar zijn met de beoordeling van het coronavaccin van Moderna voor tieners. Moderna heeft gevraagd of het middel, dat al is goedgekeurd voor volwassenen, ook kan worden toegediend aan 12- tot 17-jarigen.

Zodra het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bekend is, is het aan de Europese Commissie om groen licht te geven voor het prikken van kinderen met het Moderna-vaccin. Vervolgens is het aan de lidstaten zelf, waaronder Nederland, om te beslissen of kinderen inderdaad dat vaccin krijgen.

Het EMA keurde eerder het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goed voor alle kinderen van 12 jaar en ouder. In meerdere EU-landen zijn kinderen ook al gevaccineerd met dat middel. Nederland wacht op een advies van de Gezondheidsraad.

Moderna heeft ook Canada gevraagd het vaccin goed te keuren voor kinderen en in de Verenigde Staten zal die vergunning eveneens worden aangevraagd.

Bij de laatste proeven kregen ongeveer 2500 kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud het Moderna-vaccin toegediend. Niemand van hen liep het coronavirus op. Bovendien kregen ze geen ernstige bijwerkingen, het bleef beperkt tot onder meer hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de prikplek.

