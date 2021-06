Europese Commissie waarschuwt: draal niet met coronareispas

dinsdag 8 juni 2021 , 16:25

STRAATSBURG (ANP) - Nederland en andere EU-landen moeten hun burgers zo snel mogelijk coronareisbewijzen gaan verstrekken. Als ze daarmee wachten tot 1 juli, zoals Nederland van plan is, dreigen er problemen, waarschuwt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders.

Reynders wijst op het voorbeeld van een zevental landen dat al met het uitgeven van het zogeheten digitale Covid-19-certificaat is begonnen. "Meer dan 1 miljoen inwoners van de Europese Unie hebben inmiddels een certificaat ontvangen", aldus de Eurocommissaris. Het gaat onder meer om Duitsers, Denen en Tsjechen.

Het is andere EU-landen ook geraden daar snel mee te beginnen, stelt Reynders. Als landen wachten tot 1 juli, "riskeren we een 'big bang' en dat kunnen we ons niet veroorloven. Hoe meer certificaten we nu verstrekken, hoe meer problemen we nu oplossen en hoe gemakkelijker het proces zal zijn in de zomer."

Reynders is niettemin tevreden over de invoering van de reispas, die werkt met een QR-code waarmee de drager kan tonen dat hij of zij is ingeënt, negatief getest of immuun door een eerdere besmetting. Die "verloopt voorspoedig", zei hij in het Europees Parlement.

Het parlement boog zich dinsdag in Straatsburg over de regels waarop het certificaat berust en stemt er ook over. Het resultaat van de stemming wordt woensdagmorgen bekendgemaakt. Daarna krijgen de regels nog de zegen van de EU-landen en kunnen ze 1 juli ingaan.

