49 verdachten opgepakt bij internationale politieactie

dinsdag 8 juni 2021 , 11:42

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse politie heeft 49 verdachten aangehouden als onderdeel van een grote internationale politieactie. Daarbij zijn 25 drugspanden gesloten en is 2,3 miljoen euro in beslag genomen. Dit maakte politiechef Jannine van den Berg dinsdag bekend tijdens een persconferentie van Europol in Den Haag.

De actie maakte deel uit van de wereldwijde Operatie Trojan Shield, geleid door de Amerikaanse politiedienst FBI in meer dan twaalf landen. De criminelen maakten gebruik van versleutelde communicatie via een platform met de naam ANOM dat in het geheim werd beheerd door de FBI. Zo konden agenten vanaf oktober 2019 meekijken met wat de verdachten met elkaar bespraken.

Eerder op dinsdag maakte de Australische politie al bekend ruim tweehonderd leden van een criminele bende te hebben gearresteerd in het kader van hetzelfde onderzoek. De politie in Nieuw-Zeeland verrichtte 35 arrestaties.

In Nederland legde de politie beslag op grote hoeveelheden drugs en acht vuurwapens bij invallen in de twee drugslocaties waar criminelen zich bezighielden met de productie en de opslag van drugs. Honderden criminelen maakten gebruik van de dienst in de veronderstelling dat de dienst veilig was en niet onderschept kon worden door de politie. Ze prezen het onderling aan als hét platform waarop de politie niet kon meelezen. "Niets bleek minder waar", aldus Van den Berg.

De actie stond onder leiding van de FBI en de Australische politie. Daarnaast was een belangrijke rol weggelegd voor de Zweedse politie en de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie. De afgelopen achttien maanden wist de politie 12.000 cryptotelefoons aan de man te brengen en binnen te dringen in driehonderd criminele organisaties in meer dan honderd landen. Daarmee kon de politie internationaal meelezen met 27 miljoen berichten. In minstens 45 talen werd gecommuniceerd over liquidaties, handel in drugs, wapens, munitie en explosieven, ram- en plofkraken en gewapende overvallen. De meeste berichten waren in het Nederlands, Duits en Zweeds.

Wereldwijd zijn meer dan achthonderd arrestaties verricht en zevenhonderd locaties doorzocht. Volgens de FBI zijn meer dan honderd moorden en liquidaties voorkomen.

De Zweedse politie arresteerde maandag 155 verdachten in Zweden en Spanje. De Zweedse politie spreekt over een van de grootste klappers ooit van de politie. Ook de Nederlandse politie noemt de operatie van "een ongekende klap voor criminelen over de hele wereld".

Terug naar boven