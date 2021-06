EU-parlement keurt 5 miljoen steun voor ontslagen KLM'ers goed

dinsdag 8 juni 2021 , 11:41

gewijzigd

Bron: © European Union, 2016

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement stemt in met 5 miljoen euro Europese steun voor KLM-werknemers die hun baan hebben verloren vanwege de coronacrisis. Het geld is bedoeld om ongeveer 1200 ex-werknemers om te scholen of te helpen een bedrijf te beginnen. De subsidie werd door een overgrote meerderheid van het parlement in Straatsburg goedgekeurd.

KLM had in Brussel 8,4 miljoen euro steun voor 1851 vertrekkende werknemers aangevraagd uit een speciale pot, het zogeheten Europees Fonds voor aanpassing door globalisering (EFG). Ontslagen werknemers kunnen daar een beroep op doen als zij door herstructurering van het bedrijf waar ze werkten op straat zijn komen te staan, als het bedrijf naar het buitenland verhuist bijvoorbeeld. Sinds de corona-uitbraak is het fonds ook opengesteld voor werknemers die door herstructurering vanwege de pandemie zijn ontslagen. Het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld loopbaanadvies, een sollicitatietraining, opleiding, omscholingsbegeleiding of hulp bij de oprichting van een bedrijf te betalen.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, stelde voor de steun tot 5 miljoen te beperken en het kabinet 3,4 miljoen euro te laten bijleggen. Maar dat bedrag neemt KLM voor eigen rekening, heeft de luchtvaartmaatschappij besloten. KLM krijgt al veel steun van het Rijk om de coronacrisis te doorstaan.

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) stemde voor de 5 miljoen steun. "Het is goed nieuws dat deze mensen geholpen kunnen worden dankzij het EFG. Door het coronavirus was het afgelopen jaar heel rustig op Schiphol, en verloren duizenden werknemers hun baan. Ik vraag me daarom wel af: waarom ontvangt alleen dit selecte groepje van KLM steun uit het fonds?"

Samen met vakbonden FNV en CNV heeft ze een brief gestuurd naar Schiphol-directeur Dick Benschop waarin ze wijzen op het fonds. Ze vragen waarom er niet een aanvraag is ingediend "voor de schoonmakers, de bagage-afhandelaars, de beveiliging en andere mensen die werkzaam zijn op Schiphol". "Als CEO van Schiphol draagt u verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de luchthaven", aldus de drie in de brief. "Wij nemen aan dat u zich ook verantwoordelijk voelt voor de mensen die op de luchthaven gewerkt hebben. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar een nieuwe aanvraag voor álle mensen die werkzaam zijn op Schiphol in samenwerking met de sociale partners."

De steun voor KLM is onderdeel van een pakket van 11,6 miljoen euro voor in totaal 3700 ontslagen werknemers in Nederland, België, Finland en Duitsland. Alle subsidie, behalve 1,1 miljoen euro voor 500 Duitse metaalarbeiders, is gerelateerd aan de coronacrisis. Zo komt er 1,8 miljoen euro vrij voor 500 ex-medewerkers van het Finse Finnair die ook hun baan verloren door de impact van de coronacrisis op de passagiersluchtvaart. Voor 1468 ex-medewerkers van Swissport, een bedrijf dat op Brussels Airport de grondafhandeling verzorgde, wordt 3,7 miljoen uitgetrokken voor hulp bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. De werknemers van het Duitse GMH Guss, een toeleverancier aan de auto- en scheepsbouwindustrie, verloren hun baan nadat enkele grote klanten hun productie hadden verplaatst naar niet-EU-landen.

Terug naar boven