'Invallen in veel Europese landen na gezamenlijke politieactie'

maandag 7 juni 2021 , 21:17

DEN HAAG (ANP) - In meerdere Europese landen zijn maandag grootschalige politieacties geweest. In onder meer Zweden, Duitsland en Nederland zouden huiszoekingen zijn gedaan in het kader van een internationale actie waar zestien landen en Europol bij betrokken zouden zijn.

In Duitse media is veel te lezen over de actie, die het zwaartepunt had in de deelstaat Hessen. In Duitsland zouden zeker honderd huizen zijn doorzocht, er zouden onder meer grondstoffen voor drugs zijn gevonden en arrestaties zijn verricht. In Zweden zijn ook invallen gedaan. Daar zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Aftonbladet. De Duitse, Zweedse en Nederlandse politie kunnen nog niet reageren en verwijzen allemaal naar de aangekondigde persconferentie van Europol dinsdag om 10.00 uur.

De Zweedse minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg zei tegen Aftonbladet dat de regering op de hoogte is gesteld van de actie. "Veel criminelen zullen zich nu zorgen maken." Hij zegt trots te zijn op de Zweedse bijdrage.

De Telegraaf wist maandagavond te melden dat agenten cryptotelefoons hebben verkocht aan criminelen. De criminelen dachten dat de telefoons versleuteld waren, maar dat bleek niet zo te zijn. Zo konden politiekorpsen veel informatie in handen krijgen. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat er een versleuteld netwerk is gekraakt door de politie en dat de informatie zo werd buitgemaakt. Op de persconferentie wordt dinsdag meer uitleg gegeven over de handelswijze van de politie.

Terug naar boven