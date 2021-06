Europarlementariërs willen nog niet naar Straatsburg

maandag 7 juni 2021 , 11:36

DEN HAAG (PDC) - Een groep leden van het Europees Parlement wil pas na de zomervakantie weer vergaderen in Straatsburg. Dit hebben zij in een brief laten weten. Onder de ondertekenaars zijn de Nederlanders Bas Eickhout, Tineke Strik, Peter van Dalen, Dorien Rookmaker en Anja Hazekamp.

Vooral het gegeven dat de coronapandemie nog niet voorbij is, wordt als argument opgevoerd. Met zoveel mensen tegelijk op pad gaan van Brussel naar Straatsburg is gevaarlijk, ook omdat veel jonge parlementariërs en hun medewerkers nog niet zijn gevaccineerd. Bovendien moet iedereen bij terugkeer in quarantaine. Dit maakt bij elkaar dat fysiek vergaderen in Straatsburg onhandig is, en ook gevaarlijk voor familieleden.

Bovendien vinden sommige EP-leden dat zij door in Straatsburg te vergaderen, met alle logistiek die hierbij hoort, een verkeerd voorbeeld geven aan de burgers van de EU.

