Merkel noemt stoppen met plastic producten voor eenmalig gebruik makkelijk

zaterdag 5 juni 2021 , 15:02

BERLIJN (ANP/DPA) - Het stoppen met plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals rietjes en wattenstaafjes, zal gemakkelijk zijn en het milieu heeft er veel baat bij. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel in haar wekelijkse videopodcast. Ze benadrukte dat de strijd tegen plastic afval de belangrijkste milieukwestie wereldwijd is.

Vanaf juli mogen in de Europese Unie veel wegwerpproducten niet meer geproduceerd worden. Lichtgewicht plastic tasjes mogen vanaf volgend jaar niet meer in omloop worden gebracht. Volgens Merkel gaan mensen vanzelf merken dat het gemakkelijk is om zonder die producten te leven. Merkel zegt ook dat de Europese Unie goede vooruitgang boekt met klimaatplannen. Het landenblok wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

Duitsland heeft zichzelf nog ambitieuzere doelen gesteld met zijn nationale klimaatbeschermingswet. Daarmee wil de grootste economie van Europa tegen 2045 al klimaatneutraal zijn.

Merkel zegt dat 2021 een belangrijk jaar kan worden voor klimaatbescherming. Volgens haar moeten landen over de hele wereld werk maken van nog meer concrete maatregelen, later dit jaar tijdens de wereldwijde klimaatconferentie in Glasgow. Klimaatbeleid staat of valt volgens haar de komende jaren met vastberadenheid.

Verder noemde ze de situatie met betrekking tot biodiversiteit "dramatisch". De bondskanselier verwacht dat de VN-conferentie over biodiversiteit in China in oktober daaromtrent een mijlpaal zou kunnen betekenen.

