China boos op consulaten EU en VS in Hongkong om gedenkkaarsen

zaterdag 5 juni 2021 , 5:55

Bron: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

HONGKONG (ANP/AFP) - China heeft zaterdag kritiek geuit tegen de Verenigde Staten en de Europese Unie omdat de vertegenwoordigingen van de VS en EU in Hongkong vrijdag kaarsen lieten branden ter herdenking van de Tiananmenprotesten, die 32 jaar geleden bloedig door het Chinese leger werden neergeslagen. Volgens Peking was het branden van kaarsen "een klunzige politieke show" met als doel Hongkong te destabiliseren.

Achter de ramen van het Amerikaanse consulaat waren vrijdag brandende kaarsen te zien. Ook de aan China verbonden Hongkongse leider Carrie Lam moet die hebben gezien, aangezien het Amerikaanse consulaat naast haar ambtswoning ligt. Ook het kantoor van de EU brandde vrijdagavond kaarsen. Beide missies plaatsten ook foto's van hun herdenkingen op sociale media.

In Hongkong was de jaarlijkse herdenking van de Tiananmenprotesten voor de tweede keer op rij verboden, zogenaamd vanwege het coronavirus. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten niet gediend te zijn van het feit dat de VS en de EU de gedenkdag niet onopgemerkt voorbij lieten gaan. "Elke poging om Hongkong te benutten om infiltratie- en sabotageacties tegen China uit te voeren, gaat over een rode lijn heen en is absoluut niet te tolereren", zei een woordvoerder van het ministerie.

"We dringen er opnieuw op aan bij de vertegenwoordiging in Hongkong van de desbetreffende landen om er onmiddellijk mee te stoppen. Stop jullie in te mengen om de zaken van Hongkong en China's binnenlandse aangelegenheden. Probeer niet met vuur te spelen."

In de afgelopen drie decennia gingen in Hongkong enorme menigtes op 4 juni de straat op om de slachtoffers van het neerslaan van de Tiananmenprotesten te gedenken. Dat gebeurt doorgaans met het branden van kaarsen. Voor China ligt de herdenking gevoelig omdat Hongkong twee jaar geleden het toneel was van massale demonstraties voor meer democratie. Meer zeggenschap voor burgers was in 1989 ook de inzet van betogers op het Plein van de Hemelse vrede, van wie er honderden en volgens sommige schattingen zelfs duizenden werden omgebracht door het Chinese Volksbevrijdingsleger. In China zijn openbare herdenkingen van de Tiananmenprotesten verboden.

Terug naar boven