Eurostat: Verkoop winkels eurozone zakt wat in na eerder herstel

vrijdag 4 juni 2021 , 12:51

LUXEMBURG (ANP) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in april weer gedaald na het herstel in maart. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Met name non-foodwinkels verloren terrein. Daarnaast werden door winkelbedrijven ook wat minder levensmiddelen verkocht.

Op maandbasis daalden de verkopen in de eurozone met 3,1 procent. Ten opzichte van een jaar eerder lagen de winkelverkopen in de eurolanden in april wel bijna 24 procent hoger. Daarbij moet worden aangetekend dat de verkopen vorig jaar hard werden geraakt door de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Met name niet-essentiële winkels moesten sluiten.

In de EU-lidstaten nam de verkoop in april ten opzichte van maart het sterkst af in Slovenië, waar een daling van ruim 10 procent werd genoteerd. Denemarken (bijna 9 procent) en Frankrijk (6 procent) leverden ook in. De winkelverkopen bleven in Nederland nagenoeg gelijk.

Deskundigen van ING wijten de daling voor een deel aan de striktere coronamaatregelen die in april in sommige landen van kracht werden. Zo moesten winkels in Frankrijk en Italië de deuren sluiten. Volgens de bank daalden de verkopen in andere landen omdat de piek in maart zo groot was na de heropening dat die onmogelijk was op te volgen.

Terug naar boven