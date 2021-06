Brussel start onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik Facebook

vrijdag 4 juni 2021 , 12:52

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie begint een formeel onderzoek naar Facebook. Volgens Brussel heeft het socialemediabedrijf mogelijk misbruik gemaakt van zijn machtspositie om de eigen dienst Marketplace te promoten. Daarmee zou het concurrenten op de advertentiemarkt benadelen en de Europese mededingingsregels overtreden. Ook zou Facebook data van adverteerders op het platform gebruiken om met diezelfde adverteerders te kunnen concurreren.

Marketplace is een dienst waarop gebruikers persoonlijke advertenties kunnen plaatsen, bijvoorbeeld als ze spullen zoeken of juist willen verkopen. De bijna 3 miljard gebruikers van Facebook zullen door de aanprijzingen van het bedrijf mogelijk eerder voor die dienst kiezen dan voor concurrenten als eBay, Marktplaats of Craigslist. Daarbij krijgt Facebook via de dienst veel gegevens binnen waarmee het Amerikaanse concern zijn voordeel zou kunnen doen op de advertentiemarkt.

Brussel deed al een voorlopig onderzoek en geeft aan daardoor zorgen te hebben gekregen. Eerder stuurde de commissie bijvoorbeeld al vragen aan Facebook en branchegenoten om zich een beeld te vormen van de situatie. Mogelijk levert de kwestie Facebook later een flinke boete op, maar zover is het nu nog niet. "We zullen in detail bekijken of de gegevens Facebook een ongepast concurrentievoordeel geven", legt verantwoordelijk eurocommissaris Margrethe Vestager uit.

Facebook was tot nu toe de enige van de grote Amerikaanse techbedrijven waar Brussel nog geen officieel mededingingsonderzoek naar deed. Tegen Microsoft, Amazon, Google en Apple gebeurde dat wel al. De EU heeft Facebook wel eerder voor 110 miljoen euro beboet omdat het misleidende informatie had verstrekt rond de overname in 2014 van de populaire chatdienst WhatsApp. Die geldstraf viel evenwel in het niet bij de miljarden die bijvoorbeeld Google al heeft moeten betalen.

De onderneming van topman Mark Zuckerberg probeerde het Brussel vorig jaar nog moeilijker te maken om onderzoek naar het bedrijf te kunnen doen. Er speelden zelfs rechtszaken over of onderzoekers van toezichthouders nu wel of niet bepaalde informatie zouden mogen inzien. Nu laat Facebook in een reactie weten "volledig" te zullen meewerken aan het onderzoek, om op die manier aan te tonen dat de Europese zorgen ongegrond zouden zijn. "We ontwikkelen altijd nieuwe en betere diensten om te voldoen aan de veranderende vraag van mensen die Facebook gebruiken", stelt het bedrijf verder in een verklaring.

Ook de Britse concurrentiewaakhond CMA heeft een onderzoek geopend naar de kwestie rond Facebook. Voorheen lieten de Britten dit soort grote zaken voor een belangrijk deel aan de Europese autoriteiten in Brussel over, maar dat kan door de brexit niet meer. De CMA stelt wel mee te werken aan het onderzoek van de Europese Commissie.

