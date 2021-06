Griekse politie stelt 'geluidskanon' op voor ongewenste migranten

donderdag 3 juni 2021 , 18:54

ATHENE (ANP/AFP) - De Griekse politie heeft geluidskanonnen opgesteld aan een grensrivier met Turkije om migranten ervan te weerhouden massaal de rivier over te steken en een verblijfsstatus aan te vragen in Griekenland en de Europese Unie. Het gaat volgens de politie om ultramoderne apparatuur die Griekenland zelf heeft bekostigd. Er zijn twee van deze kanonnen opgesteld die enorme en oorverdovende geluidsuitbarstingen van mogelijk 162 decibel uitstoten. Dat is veel meer herrie dan een motor van een straalvliegtuig maakt.

De kanonnen staan op pantserwagens bij de rivier de Evros, die aan de andere Turkse kant van de stroom Meric wordt genoemd. Een anonieme politieman zei dat ze nog niet echt zijn ingezet tegen een massale stormloop van migranten, zoals die zich in februari vorig jaar voordeed. De Turkse president Erdogan had toen gezegd de deuren naar Griekenland te openen omdat zijn land al 3,5 miljoen vluchtelingen telt en de Europese Unie afspraken over de opvang van, vooral Syrische, vluchtelingen niet na zou komen.

