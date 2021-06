Hongarije protesteert tevergeefs tegen strafprocedure EU

donderdag 3 juni 2021 , 10:04

Bron: European People's Party

LUXEMBURG (ANP) - De Europese strafprocedure tegen Hongarije, waardoor het land zijn stemrecht in de EU kan verliezen, kan doorgaan. Het Europees Parlement heeft de procedure wel degelijk volgens de regels in gang gezet, vindt het Europees Hof van Justitie.

Het Europees Parlement stemde in 2018 voor het activeren van de strafprocedure, het zogeheten artikel 7, omdat Hongarije de rechtsstaat zou aantasten. Hongarije stapte naar het Europese hof, omdat de stemming niet rechtsgeldig zou zijn geweest. Maar het hof in Luxemburg geeft het land ongelijk.

Sinds 2018 is de strafprocedure nauwelijks opgeschoten. Uitvoering daarvan is verder aan de EU-lidstaten, maar die zien daar vooralsnog weinig heil in. Voor een beslissing is unanimiteit nodig. Hongarije en medezondaar Polen hebben echter al een en andermaal verklaard dat ze elkaar beschermen en de procedure zullen tegenhouden.

Terug naar boven