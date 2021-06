EU-onderhandelaar verwacht snel akkoord over atoomdeal met Iran

woensdag 2 juni 2021 , 21:26

WENEN (ANP/RTR) - De onderhandelingen in Wenen over het Iraanse nucleaire programma lijken vruchten af te werpen. EU-gezant Enrique Mora verwacht volgende week "eindelijk" een akkoord, zei hij na afloop van de onderhandelingsronde van deze week.

Zowel Iran als de Verenigde Staten moet het internationale atoomakkoord uit 2015 weer gaan naleven, is het doel. Naast Iran zitten Rusland, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan tafel met de EU in een coördinerende rol. De Amerikanen, die in 2018 uit het zogeheten JCPOA-akkoord stapten en Iran weer sancties oplegden, zijn wel aanwezig in Wenen, maar niet direct betrokken bij de gesprekken die sinds begin april in een hotel in de Oostenrijkse hoofdstad worden gevoerd.

Iran heeft sinds de opzegging van de VS de productie van verrijkt uranium opgevoerd tot een hoger niveau dan het akkoord toestaat. Overigens niet genoeg om kernwapens te maken, een ambitie die het land zegt niet te hebben. Iran wil dat de VS eerst sancties intrekken. Washington wil eerst gebaren zien van Teheran. De afgelopen weken kwamen geregeld signalen naar buiten dat een akkoord haalbaar is.

Terug naar boven