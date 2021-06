EU-hof belet dat België drie Catalaanse politici naar Spanje stuurt

woensdag 2 juni 2021 , 19:12

LUXEMBURG (ANP) - België kan drie Catalaanse Europarlementariërs die de regio Catalonië willen losmaken van Spanje voorlopig toch niet overleveren aan hun vaderland. Het Europees Parlement hief in maart hun onschendbaarheid op en maakte zo de weg vrij voor hun vervolging en overdracht aan Spanje, waar de Catalanen de cel wacht. Maar de Europese rechter blokkeert dat besluit voorlopig.

Spanje wil de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en twee van zijn ministers vervolgen voor het organiseren van een referendum in 2017 over onafhankelijkheid voor de Spaanse regio. Het drietal vluchtte naar België en werd vervolgens gekozen als Europarlementariër. Daardoor kregen ze parlementaire onschendbaarheid en waren ze veilig voor vervolging en overlevering aan Spanje. Maar het Europees Parlement trok die immuniteit in maart in.

Die onschendbaarheid hebben Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí nu voorlopig terug. Ze stapten naar het Gerecht van de Europese Unie, en in afwachting van diens oordeel heeft de vicepresident het besluit van het parlement geschorst.

Hij ziet in het pleidooi van de drie Catalanen reden genoeg om voorlopig "de status quo te handhaven". Stel je voor dat zij straks gelijk krijgen, dan zijn ze in de tussentijd misschien in een Spaanse cel beland en dat zou "ernstig en onherstelbaar" zijn, voerden ze aan. Bovendien zouden ze in de tussentijd hun werk als Europarlementariër niet kunnen doen.

Puigdemont en Comín wonen in België, Ponsatí is doorgaans in Schotland. Het was onduidelijk of de rechter in hun ballingsoord ook meteen zou instemmen met hun overlevering aan Spanje, nu ze niet meer gevrijwaard waren van rechtsvervolging. Een Belgische rechtbank dwarsboomde eerder al eens de uitlevering van een Catalaan die geen onschendbaarheid genoot.

Meerdere leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging zijn in Spanje tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

