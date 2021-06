EU bereidt sancties voor tegen luchtvaartmaatschappij Belarus

woensdag 2 juni 2021 , 8:14

Bron: Door Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10652295

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie bereidt sancties voor tegen de nationale luchtvaartmaatschappij Belavia van Belarus. Ook een twaalftal belangrijke luchtvaartfunctionarissen uit dat land krijgt te maken met Europese strafmaatregelen, zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters.

Belavia krijgt mogelijk te horen dat het niet meer over EU-gebied mag vliegen. De maatregelen worden nog uitgewerkt, maar mogelijk gaan EU-ambassadeurs van lidstaten er vrijdag op voorlopige basis al mee akkoord. Definitieve goedkeuring kan later deze maand volgen. Dan zou Belavia, dat nu al door meerdere lidstaten wordt geweerd, in de hele unie niet langer welkom zijn.

Er wordt ook nog gewerkt aan economische sancties, maar die laten waarschijnlijk langer op zich wachten. "Alle EU-landen zijn het eens over deze aanpak", zei een ingewijde tegen Reuters. Een tweede bron sprak over een "duidelijk signaal" aan de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko "dat zijn optreden gevaarlijk en onacceptabel is".

EU-landen zijn boos over de arrestatie van twee passagiers die in een Ryanair-vlucht naar Litouwen zaten. De piloot van de lijnvlucht was onder druk gezet om te landen in Minsk, waar de autoriteiten de dissidente journalist Roman Protasevitsj en zijn vriendin oppakten.

