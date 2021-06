Europees RIVM: denk over inenten Derde Wereld vóór jongeren

dinsdag 1 juni 2021 , 17:01

Bron: European Commission

STOCKHOLM (ANP) - EU-landen die ook jongeren al willen gaan inenten tegen het coronavirus, moeten niet vergeten dat een groot deel van de wereld niet eens vaccins heeft voor kwetsbare ouderen en zorgpersoneel. Die oproep doet het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europese RIVM. Jongeren die een groter risico lopen erg ziek te worden van het virus zouden wel voorrang moeten krijgen.

De Europese Unie heeft maandag toestemming gegeven om het coronavaccin van Pfizer/BioNTech toe te dienen aan jongeren vanaf twaalf jaar. Duitsland heeft al aangekondigd daar volgende week mee te willen beginnen.

Maar alvorens daartoe over te gaan, moeten EU-lidstaten "de bredere context in ogenschouw nemen van een wereldwijd vaccintekort", vindt het ECDC. De Europese tegenhanger van het Nederlandse RIVM wijst erop dat in bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen "mensen die groot gevaar lopen op ernstige ziekte en overlijden nog wachten op een vaccin".

De Wereldgezondheidsorganisatie riep rijke landen vorige maand al op mensen in andere landen waar het inenten achterloopt voorrang te geven boven hun eigen jonge inwoners. Jongeren worden doorgaans niet erg ziek van het virus. EU-landen willen hen toch graag snel vaccineren, omdat ze dan het virus ook minder snel doorgeven en de samenleving sneller van het slot kan.

