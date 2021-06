Met miljardenfonds op komst bindt Europees OM strijd aan met fraudeur

dinsdag 1 juni 2021 , 15:15

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is dinsdag aan de slag gegaan. En dat is geen moment te vroeg, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Věra Jourová. Met de komst van het Europese coronaherstelfonds van straks honderden miljarden euro's, wordt de inzet van de strijd tegen fraudeurs met Europees geld aanzienlijk verhoogd.

Het EOM, met uit elk van de 22 deelnemende EU-landen straks een officier van justitie, kan strafrechtelijke onderzoeken openen naar corruptie, witwassen, grensoverschrijdende btw-zwendel en andere delicten waarmee Europees geld is gemoeid. Het is voor EU-landen nu vaak nog moeilijk om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken.

"Vanaf vandaag is er één eenvoudig adres waar verdenkingen van fraude met Europees geld gemeld kunnen worden", stelt hoofdaanklager Laura Kövesi, die in haar eigen land Roemenië haar sporen verdiende als corruptiebestrijder. In Duitsland heeft de eerste zaak zich al aangediend.

Het EOM kwam er niet zonder slag of stoot en is ook nog niet compleet. De Sloveense regering dwarsboomt de benoeming van een haar onwelgevallige Sloveense aanklager. Nederland heeft met Daniëlle Goudriaan al wel een officier van justitie benoemd.

Kövesi spreekt van "een historisch moment" en Jourová van een "uniek orgaan". De Eurocommissaris wijst erop dat geen enkele EU-instantie tot dusver fraudeurs kon vervolgen.

