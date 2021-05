Zevental EU-landen wil nog deze week beginnen met coronareispas

maandag 31 mei 2021 , 15:36

© Skitterphoto

BRUSSEL (ANP) - Een zevental EU-landen wil al deze week beginnen met het uitgeven van het coronareisbewijs dat reizen weer gemakkelijker moet maken. Om welke landen het gaat, wil de Europese Commissie nog niet zeggen.

Het digitale coronacertificaat, een QR-code die toont of de reiziger is ingeënt, negatief getest of beschermd door antistoffen van een eerdere besmetting, zou in principe vanaf 1 juli worden uitgegeven. Dan gaan de EU-regels voor het certificaat in. Maar een aantal landen heeft de technische vereisten al klaar en wil al deze week beginnen, zeggen EU-bronnen.

Omdat de EU-regelgeving pas geldt vanaf 1 juli, zijn landen die eerder van start willen gaan wel aangewezen op eigen wetgeving, waarschuwde de commissie eerder. Maar als die mogelijkheden biedt, moeten ze die vooral aangrijpen.

