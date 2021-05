Rusland weigert toch omgeleide vluchten Air France

maandag 31 mei 2021 , 14:54

Bron: WikiMedia/Meghas

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische luchtvaartautoriteiten heeft twee Air France-vluchten van Parijs naar Moskou geen toestemming gegeven te vertrekken. Air France wilde de vluchtroute veranderen om wegens politieke redenen niet meer over Wit-Rusland te hoeven vliegen. Maar de toestemming bleef uit. De vluchten zijn daarom geschrapt. Air France vliegt dagelijks een of twee keer op Moskou.

Boven Wit-Rusland werd 23 mei een toestel van Ryanair onderweg van Griekenland naar Litouwen tot landen gedwongen en de autoriteiten in Minsk haalden een Wit-Russische dissident uit het vliegtuig. Het leidde tot grote verontwaardiging in het Westen. Europese landen willen niet dat er nog over Wit-Rusland wordt gevlogen. Moskou steunt de regering in Minsk en verleende afgelopen week een toestel van Air France en een toestel van Austrian geen toestemming langs een andere route naar Rusland te komen. De Russische autoriteiten hebben niet gezegd dat dit iets te maken heeft met het Europese beleid ten aanzien van Wit-Rusland. Ze repten over technische kwesties.

Vlak voor het weekend leek het probleem uit de wereld te verdwijnen. De Russische luchtvaartautoriteiten gingen in het weekend akkoord met gewijzigde vluchtroutes van Air France en Lufthansa. Lufthansa kreeg toestemming voor vluchtwijzigingen van Frankfurt naar Moskou en Sint-Petersburg "voor de nabije toekomst". De maatschappij heeft vier retourvluchten per week naar Moskou en drie naar Sint-Petersburg. De KLM heeft voor zover bekend nog nergens last van gehad en vliegt gemiddeld vijftien keer per dag door het Russische luchtruim.

Terug naar boven