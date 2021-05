Europese Commissie: geen quarantaine voor kinderen ingeënte toerist

maandag 31 mei 2021 , 13:56

BRUSSEL (ANP) - Als EU-landen ouders op vakantie niet vragen in quarantaine te gaan, moeten ze dat ook bij meereizende kinderen niet doen, vindt de Europese Commissie. Kinderen van ouders met een Europees coronareiscertificaat, die dus zijn ingeënt, negatief hebben getest of zijn beschermd door een eerdere coronabesmetting, moeten zo onbekommerd op vakantie kunnen.

Van kinderen jonger dan 6 jaar zouden EU-landen ook niet moeten vragen een coronatest te ondergaan, staat in een nieuwe aanbeveling aan de lidstaten. Een PCR-test is voor zulke jonge kinderen geen pretje. De voorstellen zijn bedoeld "om de eenheid van het gezin te waarborgen".

Het is tijd om de beperkingen op het reizen te versoepelen, vindt de Europese Commissie. De komst van het Europese coronareiscertificaat, een QR-code die toont of de houder is ingeënt, negatief getest of beschermd door een eerdere coronabesmetting, maakt dat volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders verantwoord.

Veel EU-landen streven ernaar dat hun volwassen inwoners aan het begin van de zomer minstens één prik hebben gekregen. Maar jongeren zijn veelal pas later aan de beurt.

De lidstaten gaan zelf over wie ze willen toelaten en welke beperkingen ze al dan niet opleggen. De commissie wil dat ze burgers die volledig zijn ingeënt en daardoor een coronacertificaat hebben, ontslaan van quarantaine en coronatests. Wie nog maar één prik heeft gehad, kan nog wel om een test worden gevraagd. Maar landen kunnen er ook voor kiezen dat één dosis volstaat.

Brussel is in gesprek met de Verenigde Staten en andere landen over de wederzijdse erkenning van coronareisbewijzen, zodat Amerikaanse toeristen weer naar Europa kunnen en omgekeerd. Maar de VS lijken vooralsnog niet van plan een landelijke coronacertificaat in te voeren.

